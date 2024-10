'Que Xou da Xuxa é esse?': Chrigor fala sua fase de baixinho da Xuxa

Quem viveu sua infância durante os anos 80 e 90 certamente assistiu ao Xou da Xuxa, programa apresentado por Xuxa Meneghel.

Agora, imagina ser um baixinho da Xuxa quando criança e, na vida adulta, ter a oportunidade de conhece-la e homenageá-la com uma canção? Esse é o caso do cantor Chrigor, ex-Exaltasamba. Em um bate papo exclusivo com Splash durante a turnê de "Samba 90 Graus" em São Paulo, o músico se emocionou ao relembrar essa fase e contou como surgiu a ideia de compor a canção.

Na época, os baixinhos escreviam cartas e enviavam para o endereço onde o programa era gravado, no Jardim Botânico, para serem sorteadas. "Eu fui um baixinho da Xuxa. Era fã e sempre mandava cartinha pra Rua Saturnino de Brito, número, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro".

Ícone da cultura

Para Chrigor, Xuxa é um ícone da cultura brasileira e a canção feita pra ela fala sobre a sua capacidade de espalhar alegria e amor para todos ao seu redor, conquistando o carinho e a admiração geral.

'Caixinha de Felicidade' é uma música que eu tenho muito orgulho de ter feito. Um dia, eu dormi, sonhei e acordei com a música na cabeça. Fui na casa do Péricles, que é um gênio e finalizamos a música juntos Chrigor

"Caixinha de Felicidade" faz parte do quarto álbum do Exaltasamba, "Desliga e Vem" de 1997. A canção é uma homenagem a Xuxa Meneghel, que na época estava grávida de Sasha. Foi apresentada pela primeira vez no programa "Planeta Xuxa" do mesmo ano. Relembre a homenagem: