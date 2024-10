Personagem inesperado surge de outra novela para 'matar' Primo Cícero

Após escapar de uma tentativa de assassinato, Primo Cícero (Haroldo Guimarães) se fingirá de morto nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo).

O que vai acontecer

Ao descobrir o que aconteceu com seu parente, Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) pensa que isso não é caso para o Delegado Floro Borromeu (Leandro Daniel). "Isso não é caso pro Delegado Bigodinho. "É caso pra um sujeito investigador. Um homem criado no rastreio, como quem segue trilha de tatu no barro. Um olho que enxerga no escuro que nem coruja. Tem que ser ligeiro qual raposa, esperto, astuto, que nem coral escapando de carcará. Tem que entender de gente, de terra, de ar e até dos mistérios mais escondido do sertão", diz ele a Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

A mãe de Zé Beltino (Igor Fortunato) não sabe sobre quem o marido está falando. "E por acaso tu conhece esse portento?", questiona ela.

Nesse momento, Timbó (Enrique Diaz), personagem da novela "Mar do Sertão" (Globo), surge na casa dos Leonel. "Compadre Seu Tico Leonel, comadre Zefa Leonel... Senhor Morto-Vivo... Boas noites!", diz ele ao chegar.

Porém, ele não vem sozinho, Xaviera (Giovana Cordeiro) o acompanha. "Boas noites... com licença. Vim a convite de meu amigo Timbó. Ele me falou de um plano, envolvendo Tio Cícero", fala a prefeita de Canta Pedra.

Timbó e Xaviera propõem forjar uma mentira. Eles dão a ideia de realmente fingir a morte de Primo Cícero para todas as pessoas da cidade.

Xaviera (Giovana Cordeiro) e Timbó (Enrique Diaz) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fábio Rocha e Beatriz Damy/Globo

