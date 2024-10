Amigos lembram de Cauê em A Fazenda 16: 'Ele precisava sair'

No quarto da sede de A Fazenda 16 (Record), Gui, Júlia, Flora e Yuri lembraram de Cauê, terceiro eliminado do programa.

O que aconteceu

Enquanto se arrumava para a Prova do Fazendeiro, Júlia lembrou do amigo. "Quantas novelas será que Cauê gravou agora?"

Gui brincou. "Umas 37, creio eu."

Os peões comentaram como o ator estava. "Coitado, bichinho tava louco."

Flora analisou. "Gente, ele precisava sair. Ele tava louco aqui dentro. Ele não tava feliz. Ele tava ansioso."

Júlia completou. "Ele gosta de trabalhar."

