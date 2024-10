Penélope Cruz fotografa o marido, Javier Bardem, em momentos íntimos

Javier Bardem, 55, foi fotografado pela esposa, Penélope Cruz, 50, para a revista espanhola "Gentleman's Journal".

O que aconteceu

Nas imagens feitas pela atriz, Javier aparece em alguns momentos íntimos, como escovando os dentes e debaixo do chuveiro. As fotos foram feitas na mansão em que o casal vive, em Madri.

Além de aparecer como modelo, Javier Bardem contou como foi a primeira vez que viu Penélope nos bastidores do filme "Jamón jamón", de 1992. "Ela tinha 17 anos, e eu tinha 22. Foi o primeiro filme dela; um dos meus primeiros filmes. Um grande filme. Nós nos conhecemos no teste de figurino, onde nos olhamos, e acho que algo aconteceu."

Algo que não tem explicação e vai além da lógica e do raciocínio. Mas, naquela época, tínhamos vidas, metas e objetivos diferentes. No entanto, algo estava lá - uma energia, uma química, uma maneira de confiar um no outro como seres humanos. E isso permaneceu por tanto tempo, embora não nos víssemos ou falássemos por muitos anos Javier Bardem

Os dois estão juntos há 14 anos.

Javier Barden é fotografado pela esposa, Penélope Cruz Imagem: Reprodução/@thegentsjournal