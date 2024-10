O que Nahum fez com Mércia? Segredo trágico está nas mãos de Moema

Mania de Você vai ficar bem movimentada após a revelação de mais um segredo. Desta vez quem 'abre o bico' é Moema (Ana Beatriz Nogueira).

O que vai acontecer

A tia sofrida e sensitiva de Rudá (Nicolas Prattes) e Iberê (Jaffar Bambirra) recebe a visita inusitada de Nahum (Ângelo Antônio), o pai de criação de Mavi (Chay Suede), e mostra ao público que eles têm uma ligação sangrenta.

Assustada com a presença do ex de Mércia (Adriana Esteves), Moema age rápido para que seu passado não seja devassado. "Não esqueci, Moema, e pretendo manter a minha palavra até a morte. É como dizem: o combinado não sai caro", garante Nahum.

Sem paciência, Moema corta a fala de Nahum e faz um desabafo doloroso. "Pra mim saiu caro sim, Nahum, pra minha consciência. Eu nunca que devia ter caído na sua conversa", afirma.

Em seguida, a mulher humilde revela que Nahum cometeu uma atrocidade com Mércia. "O que cê fez com Mércia, e eu acabei encobrindo, foi um crime horroroso", dispara.

Afinal, o que será que Nahum fez com sua ex-mulher? Tudo indica que tem alguma relação com um filho que eles tiveram no passado.



