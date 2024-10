Nicole Kidman pausou filmagens após excitação: 'Não quero mais um orgasmo'

Nicole Kidman, 57, revelou detalhes inusitados dos bastidores de "Babygirl". O novo suspense erótico, que promete ser um dos filmes em que ela mais se expôs, já lhe rendeu o prêmio de "Melhor Atriz" no Festival de Cinema de Veneza.

O que aconteceu

A atriz sentiu a tensão sexual antes mesmo do início das filmagens. "Eu li o roteiro e achei que era muito divertido. Mas eu também fiquei muito excitada por ele. Eu também estava meio que hipnotizada", admitiu ela em entrevista ao The Sun nesta terça-feira (22).

Kidman teve que pedir uma pausa nas gravações de tanta excitação. "Houve uma enorme quantidade de compartilhamento, de confiança, e depois frustração. Era tipo: 'Não me toque'", revelou ela..

Houve momentos em que estávamos filmando e eu estava tipo: 'Não quero mais ter um orgasmo'. Não chega perto de mim. Eu odeio fazer isso. Nicole Kidman

Nicole relatou como ficou esgotada fisicamente após contracenar nas cenas quentes com Antonio Banderas e Harris Dickinson. "Eu não ligo se eu nunca mais for tocada novamente na minha vida!", afirmou.

A estrela explicou que isso é por conta da sua entrega nas sequências íntimas do longa. "Estava tão presente o tempo todo para mim que parecia quase como um burnout", admitiu ela.

As cenas mais sensuais contaram com o auxílio de um coordenador de intimidade, mas Kidman também agradeceu pelo apoio dos colegas. "Houve um cuidado enorme de todos nós. Nós fomos muito, muito gentis uns com os outros e ajudamos uns aos outros — Harris, Antônio", explicou.

Ela acredita que o longa só foi possível por ter uma mulher como diretora, a cineasta Halina Reijn. "Eu não acho que eu conseguiria fazer isso trabalhando com um homem. Na verdade, acredito que a única maneira que eu poderia fazer isso seria com ela, porque nós duas sentávamos e conversávamos", afirmou.

Nicole também se disse feliz pelo projeto. "Eu me senti muito parte daquilo. Era a história que eu queria fazer parte, que eu queria contar, e cada parte de mim estava comprometida com isso", explicou ela.