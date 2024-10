Proibido para menores: dicas de filmes 18+ para ver na Mostra de SP

A programação da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo inclui filmes com classificação indicativa de 18 anos, que podem exibir temas como cenas de violência e crueldade, sexo explícito ou apologia ao uso de droga ilícita. Confira alguns deles:

Rock Bottom

Em 1973, em Nova York, Bob se reúne aos ex-colegas de banda em uma festa selvagem e repleta de excessos. No caos do álcool, das drogas, do sexo e da música, ele tem um encontro romântico com uma fã enquanto sua namorada percorre as ruas da cidade à sua procura. Tudo muda quando o rapaz sofre uma queda acidental e é transportado de volta no tempo numa viagem alucinógena.

Horários de exibição:

24/10 - 19:40 Cinesystem Frei Caneca 5

26/10 - 17:00 - Circuito SPCine Lima Barreto (CCSP)

Parque de Diversões

Cena do filme 'Parque de Diversões', de Ricardo Alves Jr. Imagem: Divulgação

Figuras anônimas percorrem as ruas em busca de encontros, até que uma delas rompe o portão gradeado do parque da cidade e começa a explorar suas vias. Esse território proibido é, então, semeado pelo imperativo do desejo.

Horários de exibição

25/10 - 21:45 - Reserva Cultural (Sala 2)

27/10 - 15:50 - Cinemateca (Sala Grande Otelo)

29/10 - 18:15 - Cinesystem Frei Caneca (Sala 6)

Mãe Mara

Mara é uma empresária de sucesso e mãe solo que, repentinamente, vê o filho morrer ainda muito novo. Tentando ignorar o trauma, conhece Milan, um amigo do filho. De início, Mara pretende apenas usá-lo como um meio para descobrir mais sobre a vida do jovem recém-falecido, mas logo os dois iniciam um relacionamento sexual.

Horários de exibição

23/10 - 14:30 - Cinesystem Frei Caneca (Sala 6)

24/10 - 16:00 - Circuito SPCine Olido

Kalak

Jan está fugindo de si mesmo depois de ser abusado sexualmente pelo pai. Vivendo na Groenlândia com sua pequena família, ele deseja fazer parte da cultura liberal e coletivista local e, assim, tornar-se um kalak: um "groenlandês sujo".

Horários de exibição

24/10 - 17:40 - Espaço Augusta Anexo (Sala 4)

25/10 - 16:40 - Cinesystem Frei Caneca (Sala 3)

30/10 - 21:40 - Cinesystem Frei Caneca (Sala 5)

Água Salgada

Após mais de 20 anos, Jacobo reencontra José Luis, um padre que está deixando o clero após ser acusado de abuso infantil. Jacobo atribui ao religioso as fissuras e os traumas que o acompanham desde criança, quando o sacerdote deixou a cidade sem qualquer aviso. No entanto, junto ao ressentimento causado por esse abandono no passado, o coração agora adulto de Jacobo abriga sentimentos de amor e desejo por esse homem de Deus.

Horários de exibição

26/10 - 20:00 - Cine Satyros Bijou

27/10 - 16:20 - Cinesystem Frei Caneca (Sala 6)