Mavi cai em desgraça nas mãos de freira assustadora em 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) sofrerá nas mãos de uma freira assustadora.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Tudo começa com o hacker indo até o orfanato onde Mércia (Adriana Esteves) cresceu. Ele está disposto a instalar câmeras no local para descobrir segredos do passado da mãe.

Mavi cairá nos planos de Irmã Sônia (Jussara Freire). A cúmplice de Mércia prende o noivo de Viola (Gabz) em uma sala dentro do orfanato.

Depois disso, a mulher avisa à mãe de Mavi sobre o paradeiro do filho. Mércia se encaminha ao local e é seguida por Luma (Agatha Moreira).

A vilã sai do orfanato levando Mavi, mas a namorada de Rudá (Nicolas Prattes) entra no local disposta a investigar. Ela finge que quer ser freira para tentar descobrir tudo sobre Mércia.

Luma é flagrada mexendo nos pertences da freira. Irmã Sônia tranca a jovem no quarto, assim como fez com Mavi anteriormente.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.