Mariana Ximenes viraliza com dança em novela e revela: 'Inventei na hora'

Mariana Ximenes, 43, falou nesta quarta-feira (23) sobre uma cena de Mania de Você (Globo) que viralizou e deu o que falar na web.

O que aconteceu

A personagem da atriz, Ísis, foi parar entre os assuntos mais comentados das redes sociais após dançar em cima de um balcão e fazer um espacate. A cena aconteceu durante o casamento de Mavi e Viola, personagens de Chay Suede e Gabz.

Após a repercussão, Mariana deu detalhes da gravação. "Vesti a Ísis com um vestido que, segundo brincadeira do personagem Mavi, era cor de 'marca texto' e me joguei", disse ela à coluna Play, do jornal o Globo.

A atriz disse que o momento não passou de um improviso. "A cena foi totalmente improvisada, inventei na hora aquele espacate, dancei como se não houvesse amanhã, à la Ísis, bem descompromissada com a vida", explicou ela, que ainda assumiu: "Confesso que me diverti!".

A dança de Ísis bombou tanto na web que foi parar entre os trending topics da rede social X. "Até agora estou impressionada de como a Mariana Ximenes abriu um espacate em cima de uma mesa de bar com um salto agulha de 15 cm", comentou um perfil. "A verdade é uma só Mariana Ximenes faria uma Arlequina melhor que a Lady Gaga", opinou outro.

Até agora estou impressionada de como a Mariana Ximenes abriu um FUCKING espacate em cima de uma mesa de bar com um salto agulha de 15 cm

pic.twitter.com/IwkJZwyYpa -- Marocas (@Maria_Ana2023) October 23, 2024