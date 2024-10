'Mania de Você': Cristiano e Michele caem em arapuca sexual na Europa

Após sair do Brasil, Michele (Alanis Guillen), ao lado do namorado Cristiano (Bruno Montaleone), se metem em uma arapuca nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Cheia de dívidas deixadas pelo pai que morreu, Michele decide aceitar um convite de Iberê (Jaffar Bambirra). Com isso, a irmã de Ísis (Mariana Ximenes) se muda para Portugal com Cristiano.

Acreditando que terá uma vida melhor na Europa, Michele cai em um plano cruel. O casal vira vítima de uma armadilha da quadrilha de Mavi (Chay Suede).

Em Portugal, eles serão sequestrados e terão que trabalhar como garçons eróticos. Assim como aconteceu com Rudá (Nicolas Prattes), eles trabalharão com trajes sexuais no mesmo bar onde o caiçara teve que se vender no passado.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.