João Gomes e Ary Mirelle mostram detalhes da lua de mel: 'Neném veio'

João Gomes, 22, e Ary Mirelle, 22, deram início a sua lua de mel nesta quarta-feira (23) e já dividiram vários momentos com os seguidores.

O que aconteceu

O casal viajou até São Miguel dos Milagres, em Alagoas, para curtir os primeiros dias de casados. Eles escolheram um hotel com piscina privativa na varanda e vista para a natureza.

João apareceu brincando com o filho, Jorge, de 9 meses, que acompanhou os pais na lua de mel. "Os pais apegados que não conseguem ficar longe do filho", disse Ary nos stories do Instagram.

A influenciadora explicou por que eles decidiram levar o bebê para a viagem, que contou até com um berço na suíte. "Neném veio, mas a babá também está aqui. Ainda não me acostumei a ficar distante", comentou ela.

O músico também brincou sobre a situação. "Tem um homem no nosso quarto. Vai dormir! É, galera... Tenho que esperar pacientemente", disse ele.

O quarto do casal foi preparado com várias lembrancinhas do casamento. Eles foram recebidos com várias flores e fotos da cerimônia.