Gustavo Mioto dá spoiler do novo DVD e exalta Fábio Jr: 'Romântico irônico'

Gustavo Mioto escolheu a cidade de São Paulo para gravar o seu próximo DVD, que promete ser um marco em sua carreira.

A gravação do novo trabalho, intitulado "Atemporal", acontecerá no dia 24 de outubro, no Vibra, na zona sul da capital paulista. "Estou muito animado para a gravação desse DVD que contará com músicas e participações que idealizei por muito tempo. Vai ser massa demais", celebrou Mioto.

Mesmo mantendo muitos detalhes em segredo, o cantor já deu algumas pistas sobre o que os fãs podem esperar. Em suas redes sociais, o músico lançou trechos de duas músicas inéditas, "Causador de Choro" e "Nada com Nada", para que o público esteja com elas na ponta da língua.

O cantor adiantou que o novo projeto terá participações especiais, mas fez mistério sobre alguns nome. "O spoiler que eu posso dar para Splash é que eu vou regravar a música de outro artista. Vai ser maravilhoso! Vai ter Menos é Mais, Fábio Júnior e mais duas participações".

Parceria com um ídolo

Mioto é declaradamente fã de Fábio Jr. e revelou que está muito feliz com a parceria. "Gosto muito da postura dele no palco, do jeito que ele escreve e dessa vibe meio romântico irônico, safado. Várias vezes, eu componho pensando em como é Fábio falaria essa frase aqui? Acho que essa aqui tem que ser mais Fábio."

A música '20 e poucos anos' eu já cantei duas vezes com ele, e essa canção é muito incrível para mim. Também tem 'Rio e Canoa', 'Senta Aqui'... A lista de músicas que eu gosto é grande.

Tem Ana Castela no DVD?

Questionado se a namorada, Ana Castela, estará no novo projeto, Mioto se esquiva. "Ela está presente em tudo comigo, né? Então, de alguma forma ou de outra, a Ana vai estar lá".

O cantor deixa claro que não é romântico apenas em suas canções, não poupando elogios à amada. "Ela representa o sol que nasce todo dia pra mim. Minha vitamina diária".

Mioto destaca também a importância de Ana Castela, não apenas para ele, mas para a música sertaneja. "Ela representa um ser humano dentro da música. É difícil ver isso. Ela é um respiro para o nosso sertanejo".

Ana Castela e Gustavo Mioto já gravaram juntos a canção "Fronteira", do álbum de estreia da cantora, "Boiadeira Internacional" (2024).

Romantismo sem álcool

Conhecido por seu estilo pra lá de romântico, o músico apresenta um lado mais dançante com suas três novas músicas: "Eu Fujo", "Muda de Planeta" e "Quebrou o Respeito", que farão parte do seu novo DVD.

A música 'Eu Fujo' conta uma história que muita gente passa, quando o amor está bem na tua cara e você está fugindo dele porque não quer compromisso. A 'Muda de Planeta' é a clássica volta por cima, 'fui largado e agora, você vai me assistir sendo solteiro'. Já a 'Quebrou o Respeito' é uma música dançante, mas ela conta a história de uma pessoa que foi e descobriu coisas que não gostaria sobre a pessoa que estava voltando.

Dando uma alfinetada em seus colegas sertanejos, Mioto diz que dá para falar de amor sem apelar, sem fazer envolver álcool. "Quero mostrar que tem como você contar histórias sem diminuir ninguém, tem como falar do amor mais dolorido possível sem ter que apelar com letras pesadas e apologia ao álcool"

Quando você foca só nisso, você esquece de contar boas histórias. Quero que as pessoas curtam, escutem o jeito do Mioto de contar suas histórias de maneira romântica, com uma vibe leve e gostosa.

Mioterapia

Questionado sobre a importância da música em sua vida, o sertanejo disse que é a sua 'mioterapia'. "A música é a 'mioterapia' do Mioto. É meu baú de raiva, de frustrações, de tristeza e também de alegrias, amor e realizações. A música é o baú de tudo que é o Gustavo".

E as novidades não param por aí! Com mais de 10 anos de estrada, Gustavo Mioto se prepara para novos desafios na carreira e vai investir em sua carreira internacional. Em dezembro, ele viaja para Nashville, nos Estados Unidos, para trilhar novos caminhos.

Vai ser um projeto inédito, e Nashville, nos Estados Unidos, é a cidade que eu escolhi, é o berço do ritmo. Eu sempre gostei do country, me encontro muito nesse lance do country rock. Quem escuta as minhas músicas com atenção, sabe que eu gosto muito dessa mistura do sertanejo com pop rock.

Gustavo Mioto é um dos artistas brasileiros mais ouvidos nas rádios e aplicativos de música. Atualmente, ele acumula mais de 3,7 bilhões de visualizações no YouTube e mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com faixas como "Com Ou Sem Mim" e "Impressionando os Anjos", e parcerias de sucesso, como "Me Caiu Tão Bem", feat com Murilo Huff, e "Fronteira", com Ana Castela.