Gilsão, Júlia e Luana disputam força e rapidez em Prova do Fazendeiro

Gilsão, Júlia e Luana disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (23) na Fazenda 16 (Record).

Como será a prova

A dinâmica da semana é individual e envolverá força, habilidade e agilidade.

Os três peões precisarão completar uma estrutura com peças gigantes, subindo por uma parede de escalada e posicionando cada peça por vez.

Assim que finalizarem a estrutura, eles precisarão subir novamente a parede de escalada e colocar uma bandeira no topo.

Quem concluir a tarefa primeiro se torna o Fazendeiro da semana e se livra da roça.

