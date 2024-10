Galisteu tenta interromper Gilsão, que ignora apresentadora

Durante a formação da quinta roça da A Fazenda 16, Adriane Galisteu precisou intervir nas falas de Gilson, que não respeitou o momento de votação.

O que aconteceu

Galisteu seguia a dinâmica da votação quando o peão ainda tentava se defender das falas de Yuri, o fazendeiro da semana.

"Gilsão, por favor, me escute, não é hora disso agora.Gilsão, está me ouvindo? Está me ouvindo? Ele não está me ouvindo direção, corta ele, por favor."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 5ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 4014 votos 36,57% Gilsão 33,88% Júlia 29,55% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4014 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso