Ex-panicat filmada chutando PM em SP é condenada por embriaguez e desacato

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a ex-panicat Ana Paula Leme por embriaguez ao volante, resistência à prisão e por desacato.

O que aconteceu

Ana Paula Leme foi sentenciada à pena de um ano e três meses de prisão em regime aberto. Ainda, a ex-panicat perdeu o direito de dirigir pelo período de dois meses. Para Splash, a advogada Caroliny Chang Rodrigues, que representa a famosa, disse que irá recorrer da decisão.

Leme foi considerada culpada por dirigir sob influência de álcool. A Justiça também entendeu que a modelo resistiu à prisão ao chutar um policial militar e que incorreu em desacato ao xingar os militares que efetuaram sua prisão em 20 de julho de 2024.

Justiça rejeitou denúncia de crime de ameaça. O Ministério Público de São Paulo havia pedido a condenação de Ana Paula pelo crime de ameaça, mas o tribunal entendeu que isso não foi provado. A ex-panicat poderá permanecer em liberdade até esgotar toda a possibilidade de recurso.

Defesa diz que condenação de Ana Paula "não se sustenta juridicamente". Para Caroliny Chang Rodrigues, não foram apresentadas provas que confirmem que a ex-panicat estava sob efeito de álcool quando foi presa porque "não houve teste de etilômetro na abordagem".

Advogada sustenta que Ana Paula resistiu à prisão e desacatou os agentes porque estava embriagada no momento da detenção, quando não estava dirigindo. Defesa afirma que Ana Paula chegou sóbria à loja de conveniências onde foi presa às 19h10 do dia dos fatos. No local, ela consumiu bebida alcoólica e, só quando foi abordada pelos policiais, às 21h25, é que estava sob efeito de álcool.

Considerando a completa ausência de provas robustas que demonstrem a prática dos crimes imputados à cliente, a defesa buscará a absolvição de Ana Paula em instância superior, por entender que a condenação não se sustenta juridicamente. Caroliny Chang Rodrigues, advogada da ex-panicat

Entenda o caso

Leme foi presa na loja de conveniência de um posto de combustíveis. Ex-panicat parou no estabelecimento para tomar cerveja e pediu um lanche, segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de São Paulo.

Ex-panicat já chegou à loja com sinais de embriaguez, segundo uma funcionária do local relatou à PM. No estabelecimento, Ana Paula teria consumido três cervejas e pedido um salgado, mas reclamado do gosto da comida. Posteriormente, ela teria reclamado e, supostamente, se recusado a pagar o valor que havia consumido.

Funcionária da loja exigiu o pagamento, mas teria sido xingada por Ana Paula. A funcionária acionou a PM e, após a chegada dos agentes, a ex-panicat teria negado a recusa em pagar o débito ou que tivesse ofendido a empregada do local.

Ela se recusou a informar os documentos pessoais, segundo a PM. Posteriormente, ao saber que seria presa, ela teria desacatado os agentes e agredido fisicamente um deles com chutes, inclusive em sua genitália.

Ana Paula Leme integrou o elenco do extinto humorístico Pânico. Ela também participou do reality Casa Bonita, do Multishow. No Instagram, a artista soma cerca de 175 mil seguidores. Ainda, ela já foi eleita Miss Reef Brasil e posou para as páginas da Playboy.