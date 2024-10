Decepção e acusação de privilégio: entenda treta entre Jojo Todynho e Xuxa

Xuxa, 61, e Jojo Todynho, 27, estão em pé de guerra. A apresentadora e a influenciadora vêm trocando farpas publicamente.

O que aconteceu

Jojo alcançou a fama após aparecer em um clipe de Anitta e, em seguida, gravar seu próprio hit: "Arrasou, viado". Com o apoio de fãs, muitos deles LGBTQIA+, Jojo teve um crescimento em sua popularidade.

Em setembro, a influenciadora viralizou após posar para uma foto com Michelle Bolsonaro. A ex-primeira dama é conhecida por posicionamentos conservadores, além de ser casada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já disparou diversas falas homofóbicas e sugeriu que agressão como "cura" para homossexuais.

Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro Imagem: Reprodução

Além da foto, Jojo anunciou que ia retirar "Arrasou, viado" das plataformas digitais. Ela explicou que foi abraçada pela comunidade LGBTQIA+ no início de sua carreira como pessoa pública, e gravou a música para agradecer a comunidade. "Lançamos 'Arrasou, Viado'. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos. É por isso que eu vou pedir para tirar do YouTube o clipe de "Arrasou, Viado" e tirar das plataformas digitais", disse.

Logo em seguida, Jojo assumiu posição política de direita. "Eu bato no peito pra dizer: Sou uma mulher preta de direita. (...) Sou de direita. Livre, livre, não aguentava mais não poder falar. Vocês já sabiam. Meu discurso sempre foi esse", declarou.

Muitos famosos criticaram Jojo pela aliança à direta, especialmente depois do apoio da comunidade LGBTQIA+. O influenciador Márcio Rolim, 44, publicou um vídeo detonando a cantora. "Você usou os gays para botar hype na sua música ruim. Você não está nem aí para a comunidade que te apoiou para você ganhar seu dinheiro e ficar rica. Você já usufruiu dessas pessoas, você já usou tudo o que elas podiam te dar, já se valeu de tudo o que elas podiam te promover. Agora, você não está nem aí", apontou ele, no Instagram.

Xuxa fez coro à crítica. A apresentadora deixou um comentário no vídeo de Rolim expressando seu apoio ao influenciador. "Nossa... Decepção tem nome! Sinto muito, Márcio", escreveu a apresentadora.

Xuxa Meneghel respondeu post de Márcio Rolim contra Jojo Todynho Imagem: Reprodução/Instagram

Jojo rebateu as críticas feitas pela artista. No Instagram, a funkeira contou que não sabia das críticas feitas por Xuxa. Mas, assim que tomou ciência, entrou em contato com ela por mensagem. Jojo ainda disse que "necessário foi quem cuspiu na cara dela", referindo-se a uma pessoa que cuspiu em Xuxa enquanto ela atendia fãs. "A Xuxa sempre foi um sonho de todos que viveram do outro lado da moeda porque ela é privilegiada, sempre foi o sonho de todos conhecê-la e eu, como uma fã, sempre ovacionei. Mas que decepção!", rebateu Jojo.

"Não fale de mim se você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada, não passou pelo que eu passei. Você comeu angu frito? Já ficou sem comer um dia? Claro que não, você é branca, né?! Eu sobrevivi sozinha, lutei sozinha. Não fale de mim, porque você não tem moral. Nem você, nem ninguém", concluiu a influenciadora.