Eliezer rebate fake news sobre filho com Viih Tube: 'Perversidade enorme'

Eliezer, 34, se manifestou nesta quarta-feira (23) e rebateu boatos sobre o filho que espera com Viih Tube, 24.

O que aconteceu

O ex-BBB ficou indignado após ver uma matéria que falava que ele e Viih tinham "perdido o filho". "Dá até vontade de chorar quando olhei isso. Para mim é de uma perversidade enorme. Isso aqui é perverso", afirmou ele em stories no Instagram.

A publicação, na verdade, era sobre a morte do gato da família, mas foi escrita para gerar curiosidade se seria sobre o seu bebê. "Para mim, isso aqui não é jornalismo. Se quisesse uma matéria com a gente, era só ter pedido. Não precisava ter colocado de uma forma parecida com a que nosso filho tinha morrido", reclamou o influenciador.

Eliezer demonstrou sua revolta com a situação, contando que muitas pessoas ficaram preocupadas com essa notícia. "Acho que tem limites para tudo. Foi ultrapassado todos os limites", disparou.

Não se brinca com isso. E eu acho que é isso. É mentira. Graças a Deus é mentira. Eliezer

Após o desabafo, o influenciador pediu que a matéria seja retirada do ar. "O mínimo que eu espero... Só espero que tirem do ar", afirmou.

Viih Tube está na reta final da gravidez de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. Prestes a completar 9 meses de gestação, a ex-BBB já está com as malas prontas para a chegada do bebê e tem dividido os preparativos para o parto com os seguidores.