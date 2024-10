Discussão 2.0: Gui continua bate-boca com Love e Zaac durante almoço

Depois de protagonizaram uma discussão na área externa de A Fazenda (Record), os peões voltaram a discutir na hora do almoço, sobre a briga entre Gizelly e Sacha no dia anterior.

O que aconteceu

Durante a briga inicial, Yuri, Sacha e Gui trocaram acusações com Zaac e Zé Love sobre terem gritado com peoas durante bate-bocas. Mais tarde, na cozinha, Love tirou satisfação com Flora e Camila se ela viu ou não Sacha gritar com Gizelly durante um embate na segunda-feira.

Flora responde que não assistiu a discussão, pois saiu do ambiente. Camila diz que ouviu sim os gritos entre os dois, mas que não chegou a assistir ele apontando o dedo para ela. Os peões discutem se foi perto ou não o bate-boca entre os peões.

"Desculpa gente, se gritou de perto ou de longe, é gritar", interfere Babi.

Gui assume que viu apenas Gizelly gritando com Sacha na área dos animais, mas não chegou a ver o que aconteceu na sede. "Eu vou falar com ela!"

Zé Love questiona se ele precisava ainda conversar com a peoa. "Ela acabou de falar na sua cara que o Sacha gritou. Ué, com a Larissa ninguém quis conversar comigo."

