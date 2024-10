Corretivo, colher gelada e mais: o que realmente causa 'efeito lifting'?

Atire a primeira pedra quem nunca quis levantar a expressão facial diante do aparecimento das rugas. Os truques que circulam na internet prometendo dar um up na pele, porém, nem sempre são seguros ou eficazes.

Um exemplo é uma técnica que sugere usar uma colher gelada no rosto para proporcionar uma sensação de "lifting", levantando a pele. A moda que viralizou no TikTok é simples e acessível, mas não é eficaz e ainda pode causar queimaduras.

O alerta foi feito pela maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan, no episódio do último sábado (19/10) do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa.

Segundo Vanessa, tudo que o truque é capaz de oferecer é um efeito instantâneo. "É claro que, se eu fizer massagem no rosto com uma colher gelada, eu vou ter uma sensação imediata de desinchar o rosto, porque o gelado faz isso. Dá aquele efeito de repuxada, mas é um efeito temporário, em segundos o rosto já volta para o lugar", explicou.

"E a colher muito gelada ainda pode queimar seu rosto", acrescentou a maquiadora.

Outro truque comum é aplicar o corretivo em quatro pontos estratégicos do rosto:

Um pouco abaixo do canto interno dos olhos; Abaixo do canto externo dos olhos, em direção à sobrancelha; Abaixo do nariz, no lugar conhecido como "bigode chinês"; Do canto da boca em direção à orelha.

Vanessa, que já testou a técnica em outro episódio do Lab da Beleza , aprovou o resultado, mas diz que o efeito é temporário.

Entre os procedimentos estéticos que oferecem um efeito lifting mais duradouro, Vanessa diz que testou e aprovou uma tecnologia chamada "Liftera", cujos resultados podem durar de 12 a 18 meses.

Trata-se de um tratamento estético que utiliza ultrassom microfocado para estimular a produção de colágeno. Seu principal diferencial, segundo a maquiadora, é que ele não "deixa todo mundo com o rosto igual": o tratamento é personalizado e pode ser feito em áreas do rosto, pescoço e outras partes do corpo.

Feito com um aplicador em linha ou uma caneta que massageia a pele enquanto emite ondas térmicas, o procedimento não invasivo, indolor e tem poucos efeitos colaterais. Assista ao vídeo no topo da página para saber o veredito do Lab da Beleza.

*Esta matéria foi patrocinada por Liftera.