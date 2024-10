Como um estudo científico determina os filmes mais assustadores

A categoria de "filme mais assustador de todos os tempos" é certamente discutível. Há quem se assuste mais com o sobrenatural, enquanto outros podem considerar assassinos mais aterrorizantes ou preferir um filme de zumbi para ficar amedrontados. Por mais que a questão seja um tanto pessoal, existe um estudo que classifica, cientificamente, os filmes que mais causam medo.

O projeto Science of Scare, lançado em 2020, conduz experiências todos os anos, com diferentes filmes introduzidos, e centenas de seres humanos como cobaias. Infelizmente, o projeto só considera filmes falados em inglês.

Como funciona?

Todo ano, o projeto reúne 250 indivíduos para assistirem a 50 filmes, em semanas espaçadas, enquanto são monitorados. Os 250 têm seus batimentos cardíacos registrados durante toda a duração da exibição, registrando principalmente momentos de susto e choque.

Em 2023, o Science of Scare introduziu uma nova fórmula para definir o filme mais assustador, que não compara apenas o batimento cardíaco médio comparado ao batimento em repouso. Agora, para ir além do efeito do susto, o projeto leva em consideração, também, a variabilidade da frequência cardíaca, medida pela variação no intervalo entre cada batimento. O registro determina mais precisamente o nível de estresse ou desconforto por um período de tempo maior. Os dois fatores combinados são, então, transformados em uma "nota de terror", de 0 a 100.

A introdução da nova medida fez com que o primeiro filme elencado como o mais assustador na lista de 2020 retornasse ao topo em 2023 e mantivesse a posição em 2024. A Entidade, filme de 2012 de Scott Derrickson, foi o primeiro a encabeçar a lista e mantém sua primeira posição no último ranking. No último experimento, A Entidade registrou um aumento de 34% nos batimentos cardíacos durante a exibição, e uma queda de 21% na variabilidade cardíaca, "indicando o equilíbrio perfeito entre susto e medo constante", de acordo com o projeto. A nota final de A Entidade foi de 96. Em 2021 e 2022, ele havia sido rebaixado ao segundo lugar por Cuidado com Quem Chama, de 2020, que atualmente tem pontuação de 95.

Para compilar a lista de filmes que serão exibidos, o Science of Scare reexibe os 25 últimos da lista, combinados com novas adições coletadas de críticas de novos filmes, fóruns de terror e comunidades online. Os 25 primeiros não são exibidos novamente e permanecem com a pontuação prévia. A lista é sempre divulgada no final de outubro, em tempo para uma maratona de Halloween.