Chico Barney: 'Estou imparcial na Fazenda porque não suporto nenhum deles'

Chico Barney e Bárbara Saryne comentaram, durante o Central Splash desta terça-feira (22), as críticas voltadas aos comentaristas de reality show. Uma usuária afirmou que os profissionais costuma declarar torcida, o que ela chamou de antiprofissional da parte deles.

Para Chico, o melhor é comentaristas e apresentadores serem transparentes sobre seus posicionamentos, apesar de não concordarem entre si. "Você vai assistir ou para concordar ou discordar, mas sabendo o que a pessoa pensa."

O analista ou comentarista não tem o delírio da imparcialidade. Nós todos, em alguma leitura, somos, sim, parciais, nossa visão de mundo impacta como a gente analisa o jogo. Eu, particularmente, sou imparcial em A Fazenda porque não suporto ninguém de maneira igual. Nossa cobertura sempre descamba para um lado ou outro.

Bárbara concorda e acrescenta que o compromisso deve ser com a honestidade, não cabendo, portanto, contar ou criar histórias que não aconteceram no jogo. "Quanto mais transparente melhor para o público, você pode escolher se quer ou não assistir aquilo."

Nosso compromisso é só com a verdade. A gente não pode trazer uma informação falsa, isso é ser antiprofissional. Declarar torcida é ser honesto com o público.

O comentarista conclui que isso se torna um exercício para analistas e público consigam discordar entre si, sem se tornar algo pessoal. "Concordar com os outros é supervalorizado."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 16522 votos 1,02% Albert Bressan 1,02% Babi Muniz 1,07% Camila Moura 1,02% Fernanda Campos 1,20% Fernando Presto 1,01% Flor Fernandez 1,99% Flora Cruz 1,03% Gui Vieira 1,01% Gilsão 6,72% Gizelly Bicalho 1,00% Juninho Bill 1,01% Júlia Simoura 1,00% Luana Targino 29,84% Sacha Bali 2,37% Sidney Sampaio 1,20% Vanessa Carvalho 14,88% Yuri Bonotto 3,42% Zaac 28,20% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 16522 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso