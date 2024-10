Cena triste: Dracena leva surra de quem menos espera em 'No Rancho Fundo'

A vida de Blandina (Luisa Arraes) vai enfrentar uma derrocada daqui para a frente em 'No Rancho Fundo'. No capítulo do sábado, 26, a vilã da trama das 18h flagrará Zé Beltino (Igor Fortunato) e Dracena (Nina Tomsic) fazendo declarações de amor na cama.

Já surtada por ter perdido o anel para Deodora (Débora Bloch), a loira se corrói por um sentimento de traição e não pensa duas vezes antes de dar uma surra na amiga.

Sem acreditar no que está acontecendo, Dracena revida a agressão e ainda aproveita para disparar o que pensa de Blandina. Ela afirmará que a amiga se casou com Beltino por puro oportunismo. Após essa acusação, as duas voltam a se atracar.

A partir daí, a trajetória de Blandina até o fim da novela fica ainda mais tensa.