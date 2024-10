Carlinhos Maia posta foto do pai no hospital e faz homenagem: 'Tão seu fã'

Carlinhos Maia, 33, fez uma declaração ao seu pai, Virgílio Maia, nesta quarta-feira (23).

O que aconteceu

O influenciador postou uma foto do pai, que está em tratamento contra um câncer do pâncreas. "Estou tão orgulhoso de você! Sua força, sua fé, seu brilho, seu amor e sua esperança", disse ele nos Stories do Instagram.

Carlinhos expressou o seu amor por Virgílio. "Eu sou tão seu fã, meu pai. Eu te amo tanto! Meu filho de outras vidas", concluiu.

O humorista contou que seu pai havia sido diagnosticado com um câncer no final de agosto. A doença no pâncreas foi descoberta após alguns exames de rotina.

Na época, Carlinhos chorou e desabafou sobre o quadro de Virgílio. "Diferentemente dele, eu fiquei apavorado. Perdemos a prima Deza recentemente com essa maldita doença. Então me desesperei", explicou.

Virgílio fez uma cirurgia para remover o tumor no dia 31 de agosto. Agora, ele segue passando por sessões de quimioterapia.