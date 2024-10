'Blade', que estrearia em 2025, é removido do calendário da Marvel

O longa sobre o meio-vampiro Eric Brooks, Blade, tem data de lançamento incerta. Inicialmente programado para chegar aos cinemas no dia 7 de novembro de 2025, o filme foi removido do calendário de estreias da Marvel. Agora, o lançamento de Predator: Badlands está previsto para a mesma data. A informação foi confirmada pela revista Variety nesta terça-feira, 22.

Os estúdios ainda adicionaram três datas para novos lançamentos, segundo a revista: 18 de fevereiro, 5 de maio e 10 de novembro de 2028. Não se sabe, porém, se Blade será incluído em um desses dias. Conforme a Variety, a remoção de filme do calendário vem após o CEO da Disney, Bob Iger, declarar que a Marvel iria lançar "no máximo três" filmes por ano.

O longa enfrentou diversos desafios na produção. Trocou de diretores duas vezes (Yann Demange, que havia assumido o lugar de Bassam Tariq, deixou a direção em junho), passou pelas mãos de seis roteiristas (Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo, Nic Pizzolatto e, atualmente, Eric Pearson), além de enfrentar problemas com as gravações durante a pandemia. Dos quatro filmes da Marvel programados para o ano que vem, Blade era o único que mal havia começado a ser produzido.

O filme, estrelado pelo ator Mahershala Ali, de Moonlight: Sob a Luz do Luar, foi anunciado pelos estúdios em 2019. Blade é um híbrido humano-vampiro cuja missão é caçar vampiros que aterrorizam a humanidade. O personagem foi tema de uma trilogia de filmes, lançados entre 1998 e 2004, com Wesley Snipes como protagonista.

Snipes chegou a quebrar dois recordes mundiais no Guinness Records, após retornar de surpresa como Blade em Deadpool & Wolverine. O personagem de live actions é agora o que existe há mais tempo no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e também o com a maior distância de tempo entre aparições em filmes da Marvel.

Além de Mahershala Ali, o longa da Marvel também tem Mia Goth, estrela de filmes como Pearl e neta da também atriz brasileira Maria Gladys, no elenco. Em julho, ela estrelou MaXXXine, terceiro filme da trilogia de terror que começou com X: A Marca da Morte.