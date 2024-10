Bial diz se já fez orgia e admite usar brinquedos no sexo: 'Bem-vindo'

Pedro Bial, 66, confessou detalhes íntimos sobre suas preferências no sexo, a exemplo de ser fã de preliminares, e negou que já tenha participado de orgia.

O que aconteceu

Bial abordou o assunto em entrevista à Tatá Werneck no programa Lady Night. Ao ser questionado "se gosta de fazer um monólogo de abertura", em referência às preliminares, ou se prefere ir direto para a penetração, ele destacou que curte preliminares longas e intensas. "Eu faço questão de um monólogo de abertura, que comova, amoleça", afirmou.

Apresentador se mostrou aberto ao uso de brinquedinhos. "É sempre bem-vindo", pontuou. Em outro momento, ele admitiu que nunca fez sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas confessou que já falhou na hora h. "Eu disse: 'isso nunca me aconteceu antes'".

Ainda, Bial contou que já marcou de transar, mas a pessoa não apareceu. "Improvisei comigo mesmo", ressaltou. Sobre preferir sexo em silêncio ou com barulho, Pedro ponderou que depende da pessoa, mas salientou que "grunha" na transa.

Pedro Bial também disse que já gravou a própria transa, mas antes da invenção do celular. "Hoje em dia isso é muito perigoso, porque pode cair na nuvem, é melhor não. Mas já gravei uma vez, há muito tempo, não era nem no tempo do celular".