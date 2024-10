Maníaco do Parque: filme baseado em história real tem protagonista fictícia

"O Maníaco do Parque" chegou ao Prime Video e mostra a trajetória de Francisco de Assis (Silvero Pereira), o assassino em série mais famoso do Brasil. Preso em 1998, ele foi condenado pelo estupro e morte de 11 mulheres. O longa se propõe narrar a história real do Maníaco pela visão de Elena (Giovanna Grigio), uma jovem jornalista que se encarrega do caso e ajuda na descoberta da identidade do famigerado criminoso. No entanto, Elena nunca existiu.

A intenção com a criação da personagem foi promover uma "reparação histórica". Segundo o diretor Maurício Eça, acompanhar o longa pela visão de uma mulher faz com que a narrativa seja contada pelo olhar feminino.

Escolhemos uma protagonista mulher que não existiu, que talvez seja a coisa mais ficção desse filme. Helena representa uma jornalista que vive numa redação tóxica, machista, e ela, buscando seu lugar ao sol, está ali lutando contra esses homens. Ela tem uma transformação nessa história. No momento ela descobre que essa história não é sobre o maníaco, é sobre essas mulheres, sobre essas vítimas. Maurício Eça

Sobre uma possível desinformação que o filme possa gerar, Thais Nunes, pesquisadora que ajudou na composição do roteiro, escrito por L.G. Bayão, defende que a criação de Elena junta diferentes pessoas da realidade em apenas uma. Caso o público sinta vontade —e necessidade— de saber exatamente como a investigação aconteceu, Nunes indica assistir à série documental "Maníaco do Parque: A História Não Contada", que chega ao Prime Video no dia 1º de novembro, com o documentário em áudio pela Audible, e conta com material exclusivo sobre o caso.

Eça defende que apenas Elena é ficcional, mas a história mostrada é real, assim como o pano de fundo. "Realmente aconteceu: o retrato falado publicado no jornal; a polícia ter chegado nele por uma denúncia. A Elena representa vários outros personagens, tanto jornalísticos quanto policiais", garante.