Após mostrar celular quebrado, Gusttavo Lima ganha aparelho novo de fã

Gusttavo Lima, 35, foi presenteado por um de seus fãs com um celular novo após ter exibido seu aparelho quebrado nas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor ganhou um iPhone 16 Pro Max, avaliado em mais de R$ 10,6 mil. "Graças a Deus começou a chegar do povo do coração bom. Esse aqui é o 16 já? Você está doido, daqui a pouco está no 50 já. [Veio] diretamente de Ribeirão Preto. Valeu, bebê", agradeceu ele ao admirador generoso, mostrando o mimo nos stories de seu Instagram.

Na terça-feira (22), Gusttavo havia exibido seu iPhone14 com a parte traseira quebrada. "Vou mostrar para o pessoal como está meu telefone atual. Olha isso aqui. Eu não tenho tempo para trocar. Esse negócio gasta um dia para fazer. Para trocar um para o outro, como é que faz?", questionou ele, nos stories de seu Instagram.

Ele deixou claro que não pretendia substituir o aparelho danificado por outro. "Vai continuar assim. Não tenho tempo para esse negócio de telefone novo. Tem que funcionar, não tem esse negócio de iPhone 16, 17, 20, 50, 80 ... Isso aí é para bobo. Ele tem que funcionar. Como diz o ditado: 'a p*ca entorta no c* do rico e quebra no do pobre'."