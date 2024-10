Anitta faz trilha e curte a natureza ao lado do namorado, Vinícius Souza

Anitta, 31, compartilhou nesta quarta-feira (23) uma galeria de fotos e vídeos de seus momentos de lazer.

O que aconteceu

Em alguns dos registros, a cantora aparece fazendo trilhas e aproveitando a natureza junto do namorado, Vinícius Souza, 25. "Offline", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram, dando a entender que as imagens correspondiam a momentos em que ela estava desconectada da internet.

Nos comentários do post, vários seguidores elogiaram a sintonia entre Anitta e o amado. "Tão bom te ver feliz. Você é esforçada, merecedora de tudo que está vivendo", disse um internauta. "Estou tão feliz por você", admitiu outro. "Se você está bem, eu também estou", completou um terceiro.

Anitta e Vinícius Souza assumiram namoro no mês passado, durante a Paris Fashion Week. O rapaz é jogador de futebol e atualmente atua como volante do time inglês Sheffield United. No Brasil, teve uma passagem marcante pelo Flamengo.