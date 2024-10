Amanda Kimberlly reage a post de Mavie após farpas com Bruna Biancardi

Amanda Kimberlly, 31, mãe de Helena, de 3 meses, filha caçula de Neymar Jr., 32, voltou a virar assunto.

O que aconteceu

Na terça-feira (22), a modelo reagiu a uma publicação com uma foto de Mavie, 1, filha de bruna Biancardi, 30, com o jogador de futebol. A publicação foi feita por Rafaella Santos, 29, irmã do craque.

Recentemente, Amanda mandou algumas indiretas para Bruna. Porém, na foto de Mavie, ela deixou um comentário carinhoso, com um emoji de coração branco.

Vale lembrar que Rafaella é madrinha de Helena. Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi entraram em atrito recentemente após a mãe da terceira filha do atleta curtir comentários de internautas que falavam mal da mãe de Mavie. "Eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com Helena", dizia um dos comentários.

Diante disso, Bruna decidiu se pronunciar nas redes sociais. "Vamos lá... no momento em que decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós", iniciou.

Biancardi ainda demonstrou maturidade. "Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos pra falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém-parida, coisa que não aconteceu comigo".