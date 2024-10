Sucesso nos cinemas: qual o significado de 'A Forja', filme religioso?

Com mais de 2 milhões de espectadores, 'A Forja - O Poder da Transformação' tem feito sucesso, alcançando o 10º maior público do ano no Brasil, até o momento, segundo Filme B, portal especializado no mercado de cinema.

Comprar ingresso

Antes de ser exibido no Brasil, o diretor Alex Kendrick deu uma entrevista ao portal Bakersfield Now e falou sobre o significado do título do filme. Com foco religioso, Kendrick disse que a principal ideia de A Forja é mostrar como as influências positivas podem afetar nas decisões certas que tomamos na vida, fazendo uma referência bíblica: "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro", (Provérbios 27:17).

Alex também explicou que a escolha do título "A Forja" reflete o processo de transformação de Isaías (personagem principal), vivido por Aspen Kennedy. Tal qual o aço é moldado com calor e pressão, o protagonista é forjado pelas dificuldades e desafios que enfrenta. Kendrick afirmou ainda que o filme pretende mostrar como a transformação ocorre quando as pessoas se entregam ao propósito divino.

A trama central

A trama de "A Forja - O Poder da Transformação" gira em torno de Isaías Wright, um jovem que fica sem direção após terminar o ensino médio. Sem planos para o futuro, ele é desafiado por sua mãe a mudar sua trajetória de vida. Esse desafio é o ponto de partida para a transformação espiritual e pessoal de Isaías ao longo do filme.

Isaías encontra um mentor que desempenha papel crucial em sua transformação. O empresário, interpretado por Cameron Arnett, ensina o jovem sobre disciplina e responsabilidade, mas, acima de tudo, o guia em uma jornada de fé. Ele ajuda Isaías a lidar com os traumas do abandono paterno e a descobrir seu propósito de vida.

A mãe de Isaías, vivida por Priscilla Shirer, também tem um papel essencial na trama. Sua fé e orações são o suporte espiritual que Isaías precisa para seguir adiante. Ela é uma figura central que impulsiona o filho a buscar uma vida com sentido e propósito, através da fé em Deus.

Os ingressos para o filme estão à venda no site Ingresso.com.