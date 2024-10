A Fazenda: Luana chora e diz que ex-aliadas não estão olhando para ela

Depois de não ser salva no Resta Um e ir para a 5ª roça de A Fazenda (Record), Luana expôs e rompeu com algumas aliadas por estar chateada com a berlinda.

O que aconteceu

"Ninguém tá falando comigo, nem Gilsão. Ninguém olha na minha cara, a única pessoa que me deu bom hoje foi Juninho, fora vocês", relata em lágrimas para Yuri, Gui e Sacha.

"Aqui é assim, ontem você chamou as meninas de falsas, com razão. Mas elas estão chateadas com você e não vão querer falar contigo. Mas amanhã muda", tranquiliza Sacha. "Pelo menos vocês tem nós três, quando foi comigo eu não tinha ninguém."

Yuri acusa Flora, Camila, Júlia e Gizelly de jogarem sujo. "Aqui elas estão para jogar sujo. Elas falam tanto do Sacha que quer dinheiro, mas elas tão mais de ganância do que qualquer um aqui."

"Elas preferem ficar babando esse povo do que os amigos dela de verdade", diz Luana. "Eu não amiga só de jogo, já disse a elas que lá fora eu queria continuar a amizade. Mas ninguém dá valor a isso."

