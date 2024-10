Luana chora e se revolta após sobrar no Resta Um: 'Não são minhas amigas'

Luana não reagiu bem a ir para a quinta roça de A Fazenda 16 (Record) após sobrar no Resta Um.

O que aconteceu

Camila foi a última peoa a escolher alguém no Resta Um, após ser salva por Flora. A peoa preferiu salvar Gizelly e deixou Luana ir para a roça.

Ainda no caminho de volta para a sede, Luana reclamou com Flora.

Luana retrucou. "Camila hoje falou que Gizelly é falsa e protegeu Gizelly. Dizendo que, se eu fosse para a Roça, era por causa dela. Como assim? Estou muito chocada, mas já sabia que ia ser assim."

Flora tentou se defendeu. "Por que eu não sou sua amiga?"

Luana rebateu. "Porque não é. Nenhuma é. Fala de mim pelas costas, é falsa, já me diminuiu. Não quero citar aqui, não, Flora."

No quarto, ela voltou a atacar. "Camila é uma falsa e vocês não são minhas amigas. Vai fazer o que se minha opinião é essa? Não tô vendo amizade nenhuma. Nunca me senti inclusa no grupo de vocês."

Já falei na cara de todas que não são minhas amigas. E já está tudo bem . Luana

Flora reclamou da peoa. "Você não sabe separar questão de game."

Na área externa, Luana voltou a desabafar com os peões do seu grupo e chorou. "Não quero falar com essa Camila não, não coloca na minha frente. Cínica."

