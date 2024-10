Grupinho sugere mudança de estratégia em A Fazenda: 'Não precisa mais'

Na academia da sede de A Fazenda 16 (Record), Zaac, Sidney e Babi conversaram sobre estratégias para as próximas roças.

O que aconteceu

Os peões chegaram a conclusão que o grupinho, como é chamado o grupo deles, não precisa mais se unir para votar em uma pessoa só.

Babi pontuou. "Acho que a gente pode começar [a dispersar votos]."

Sidney completou. "Porque mesmo que eles somem [votos], não precisa mais. Não tem a menor necessidade."

Zaac reforçou. "Só se a gente ver o risco deles votarem juntos."

Sidney destacou que mesmo assim não é necessário. "Fica muito mais bonito, a gente vai fazer uma coisa que eles não fizeram. Eles começaram a fazer agora."

A gente deu só o veneno deles pra provarem. Agora a gente que vai começar a ser o que a gente é. Sidney Sampaio

