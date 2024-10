Zeca Camargo comenta sucesso de performance como DJ: 'Surpresa incrível'

Zeca Camargo, 61, festejou o sucesso de sua performance como DJ na festa de encerramento da Semana Criativa de Tiradentes, em Minas Gerais. O vídeo do apresentador tocando no evento viralizou nas redes sociais e lhe rendeu elogios.

O que aconteceu

Ele afirmou ter se surpreendido com a repercussão entusiasmada do público, na festa e na internet. "Foi uma surpresa incrível. Estou longe de ser um DJ profissional e geralmente só toco para amigos. De alguma maneira o meu setlist, que é bem pop e atravessa cinco décadas, conectou com quem estava lá… E aí veio aquela catarse", analisou, em entrevista ao jornal Extra.

Zeca garante que também se divertiu muito ao comandar as pick-ups do evento. "Acho que funcionou porque eu estava principalmente tocando o que gosto. Brinquei com quem estava lá que eu estava tocando coisas que eu queria dançar - e se eles quisessem dançar também, eles seriam bem-vindos. E aí todo mundo entrou na vibe. Eu dancei bastante - e todo mundo que estava lá também! Foi isso, e foi incrível."

O apresentador já havia tocado na Semana Criativa de Tiradentes do ano passado. "O pessoal do evento me chamou para tocar informalmente no ano passado - por causa de uma outra festa que eu tinha feito no bistrô de uma amiga em Fortaleza, o MuáTuá -, e eu aceitei. Deu muito certo, e eles me convidaram para repetir a dose este ano."