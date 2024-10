Yuri indica Gilsão para a quinta roça de A Fazenda 16

Fazendeiro da semana, Yuri Bonotto indicou Gilson de Oliveira para o primeiro banquinho da quinta roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Yuri iniciou a formação da roça indicando o peão. "Não tem personalidade e posicionamento, tanto nos grupos quanto nas provas. Está fazendo hora extra."

"As poucas vezes que teve algum tipo de posicionamento foram criando embates sem sentido algum contra mim."

O fazendeiro continuou."Quis fazer VT em cima de mim. Quero que ele saia desde o primeiro dia."

Ao sentar no primeiro banquinho, Gilsão respondeu a Yuri. "Ele sempre se faz de coitado, agindo como um inocente. Um cara de trinta e poucos anos, que vive da noite, dos trabalhos que ele disse que traz muita experiência de vida, age assim."

