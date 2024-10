Vão romper? Luana se irrita com Gizelly e a expõe: 'Tô sendo amiga sozinha'

Luana expôs o jogo de suas aliadas para Sacha Bali na tarde desta terça-feira (22) e disse estar chateada com Gizelly Bicalho na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após a briga do leite condensado, em que Luana levou a culpa por uma lata vazia deixada por Gizelly, a peoa desabafou com Yuri e Sacha.

Luana se revoltou com as aliadas e disse que conversaria com elas. "Quando eu chegar no quarto, eu vou falar 'estou cansada já'. Ficam falando mal de Sacha e eu acho isso ridículo, sabe? Não é porque ele tá aqui não, mas toda vez eu saio. Eu conversei isso com Yuri."

Yuri disse que Sacha cresce "ainda mais" quando as peoas falam dele.

Pra mim, isso não é amizade. A gente tá aqui num jogo individual, mas em qualquer lugar, se acontecer uma injustiça, eu vou falar. Pode ser até com o outro grupo. Se eu vir que tão culpando uma pessoa sem ela ter feito, eu vou falar 'não foi ela porque eu vi' Luana

Luana ainda expôs para Sacha que Gizelly e Flora pediram para ela "encenar" um incômodo com ele. "Disseram que minha aproximação com vocês era muito chata e que era pra eu fazer a seguinte coisa: chegar no quarto — que tava o pessoal lá — comentando 'esse cara é um saco, tudo que ele faz é reclamar de Colorado, não aguento mais'."

Sacha disse que as peoas o achavam forte e queriam queimá-lo a qualquer custo. "Que feio, velho. Que feio."

Luana voltou a dizer que chamaria as amigas para conversar, por terem deixado a situação "sobrar" para ela. "Isso foi horrível, de botar [atrás do filtro]. O problema não é comer, é fazer o que fizeram. E ainda deixaram sobrar pra mim. Eu tô doida pra conversar com dona Camila, dona Julia e dona Flora. E se Flora vier com ignorância pra cima de mim, porque ela é super ignorante comigo."

Mais tarde, ela realmente chamou Flora, Julia e Camila para falar sobre o ocorrido. Luana expôs seu descontentamento com elas e ainda citou Gizelly. "Vou ter uma conversinha com ela. Eu fico perdoando, perdoando, sendo amiga dela", disse.

Flora disse que achou a atitude de Gizelly "extremamente errada" ao não se impor enquanto "o pau estava quebrando" para Luana.

Luana ouviu o lado de Júlia e deu "graças a Deus" por ela não estar atrelada ao caso do leite condensado como ela imaginava. "Eu estou muito triste com Gizelly, tem muitos dias (..) isso do leite condensado me irritou muito", disse. "Várias coisas que vêm acontecendo e que vou relevando (...) Eu tô sendo amiga sozinha".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 15376 votos 1,10% Albert Bressan 1,09% Babi Muniz 1,13% Camila Moura 1,09% Fernanda Campos 1,29% Fernando Presto 1,08% Flor Fernandez 2,12% Flora Cruz 1,10% Gui Vieira 1,07% Gilsão 7,10% Gizelly Bicalho 1,07% Juninho Bill 1,09% Júlia Simoura 1,07% Luana Targino 26,20% Sacha Bali 2,43% Sidney Sampaio 1,27% Vanessa Carvalho 15,15% Yuri Bonotto 3,61% Zaac 29,95% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 15376 votos

