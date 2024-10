'São 16 contra mim', desabafa Sacha sobre momento do jogo

Durante conversa na sede de A Fazenda 16, Sacha disse que sente que é alvo de 16 peões na casa. No momento, são 19 participantes no jogo.

O que aconteceu

No quarto, pensando nas próximas votações, Sacha disse que sabe que pode ser voto de quase todos os peões.

"Realmente está complicado. São 16 contra mim, essa que é a verdade."

Ele não contou com seu próprio voto e dos amigos de jogo Gui e Yuri.

