Sacha critica Gizelly, que o acusa de machismo: 'Imagina o que faz lá fora'

Luana expôs suas aliadas na tarde desta terça-feira (22) e Sacha criticou Gizelly pelo ocorrido na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Irritada com as recentes acusações por causa da lata de leite condensado encontrada na despesa, Luana expôs suas aliadas para seus rivais.

Ninguém assume nada nessa casa. Eu não tenho problema nenhum em assumir o que fiz. Mas todo mundo deveria ser assim também. Porque na hora do bem bom, todo mundo é amigo, todo mundo se protege. Agora na hora do ruim, fica todo mundo se babando! Não tem um a pra defender ninguém Luana

Luana foi até a casa da árvore e informou o "grupinho" que quem pegou as latas foram Julia e Gizelly. "Acabei de saber que quem pegou as latas foi Gizelly e Julia. Não foi eu."

A peoa ainda pediu para Albert não ser grosso com ela e afirmou que ele deveria chamá-la para conversar se tivesse algum problema.

Ao mesmo tempo, Gizelly brigava com Yuri, chamando-o de mentiroso. Segundo o peão, Gizelly deixou Luana se queimar sozinha ao não revelar que era ela quem guardou a lata vazia de leite condensado. "Você larga de ser mentiroso! Eu falei que a culpa era dela? Eu falei que a culpa era dela? Não, não! Você é um mentiroso", disse.

Luana chegou e disse que Gizelly deveria ter assumido que colocou a lata de leite condensado atrás do filtro.

Camila, por sua vez, disse que Luana deveria ter chegado com "mais calma" e pedido para a culpada assumir o ocorrido. Com Flora, ela disse que Luana "entregou" as meninas sem necessidade.

Ao mesmo tempo, Júlia foi até a casa da árvore e revelou que ela havia levado as latas de leite condensado para lavar, mas Gizelly é quem teria pego a lata e colocado atrás do filtro.

Sacha também entrou na discussão e repreendeu Gizelly, que o chamou de "machista" e "invejoso. "Você grita com mulher e aponta o dedo na cara delas, imagina o que deve fazer lá fora, ó", disse.

Ela ainda afirmou que Sacha tinha inveja de Larissa, eliminada com quem ele viveu um affair no reality, por ela ter mais de um milhão de seguidores.

