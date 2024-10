Rocky, ex-Astro, fala do estresse de produzir disco autoral: 'Valeu a pena'

Rocky, ex-integrante do grupo Astro, fará um único show no Brasil no dia 3 de novembro. O evento ocorrerá no Carioca Club, em São Paulo, e marca uma nova fase da carreira do cantor.

Ele, que debutou em 2016 com o grupo Astro, saiu em 2023 para se dedicar à carreira solo. Desde então ele abriu sua própria agência, a One Fine Day Entertainment, e lançou seu primeiro trabalho, "Rockyst".

Atualmente, ele promove "Blank", lançado em junho deste ano. Com quatro faixas, todas autorais, ele passará pela América Latina pela primeira vez. Splash teve a oportunidade de entrevistar o artista antes de ele chegar em terras brasileiras. Confira a conversa na íntegra abaixo:

Qual a sua expectativa para o show no Brasil?

Me esforcei para colocar todas as performances que os fãs gostariam de ver, quis muito criar uma boa narrativa, storyline, para as performances. Quero que os fãs que chegaram recentemente olhem para o show e pensem: "Nossa, o Rocky é tão bom no palco".

Você tem participação como letrista nas quatro músicas de "Blank". Como é lançar um disco completamente autoral?

Estresse todo dia. O dia inteiro! [diz em inglês, rindo]. Muito estresse, muita dor de cabeça, difícil mesmo, mas é uma obra que eu queria muito entregar para os meus fãs. Valeu a pena!

Rocky sorridente em entrevista para Splash UOL Imagem: UOL

E planos para atuar novamente? Existe algum? Muitos fãs desejam saber se existe alguma chance.

Sim, planejo atuar novamente. Não tem nenhuma obra que tenha despertado meu interesse no momento, mas estou sempre disposto a enfrentar novos desafios sempre.

Quais as suas principais inspirações fora do trabalho?

Fora do trabalho, as minhas principais inspirações são filmes e dramas. "O Incrível Homem-aranha"! "Os vingadores"!

Qual música do seu disco "Blank" você mais gosta de apresentar?

A performance que eu mais gosto é "Masterpiece", mas os fãs ainda não tiveram oportunidade de ver.

Rocky em entrevista com Splash UOL Imagem: UOL

Alguns fãs querem saber se existe chance de ter influência latina em algum futuro trabalho?

Sim, existe, sim, a chance de músicas futuras terem influência latina. Sinto que existe uma animação muito diferente na música latina. Não conheço ainda muitos nomes de artistas latinos, mas ando cada vez mais interessado. Isso aumenta o espectro de músicas que posso produzir, tendo contato com esses novos sons.

Qual música você está mais ouvindo no momento?

Tem um artista de K-pop que ando escutando muito, o nome dele é Rocky e a música que mais escuto é "Lucky Rocky" [risos]. É um artista muito bonito!

Spoiler: Ele cantou o trecho de uma música latina, mas é surpresa. É um hit mundial latino que os sul-coreanos amam!

Mande uma mensagem pros fãs brasileiros!

Depois de tanto tempo desejando conhecer o Brasil, finalmente vai acontecer! Já consigo sentir a energia daqui [da Coréia do Sul]. Vou me esforçar ao máximo para entregar a melhor performance para os fãs brasileiros, sempre apaixonados.