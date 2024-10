Reviravolta! Mavi choca ao deixar Viola no altar e casamento vira 'enterro'

Mavi (Chay Suede) tanto insistiu que consegue levar Viola (Gabz) ao altar em "Mania de Você", mas armação da mãe do vilão, Mércia (Adriana Esteves), pode acabar com a união dos dois antes mesmo que ela se concretize.

O que vai acontecer

Nos capítulos que vão ao ar a partir desta terça-feira (22) Mércia muda os rumos da trama com vídeo que incrimina Mavi como assassino de Molina (Rodrigo Lombardi) — revelado ao público no capítulo de segunda (21). Na tentativa de impedir o casamento, ela ameaça divulgar as imagens e provar a todos que o filho é o autor do crime. Mesmo receoso, Mavi decide seguir com a cerimônia.

Com os convidados e a noiva ao redor, Mavi pega o microfone para enaltecer mostrar cenas românticas do casal, mas o jogo vira quando Mércia substitui as imagens pelo vídeo que resgatou no mausoléu de Molina. Sem saber do que a mãe é capaz, Mavi se desespera, corta a energia do local antes que as pessoas percebam o conteúdo e cancela o casamento, para o espanto de todos, principalmente da noiva.

A partir daí, a gente consegue visualizar mais as coisas. É uma quebra de expectativa da Viola. Acho que, com isso, ela vai mais para o mundo real, sabe? Ela vive um relacionamento tóxico de manipulação, em que o passado tem um peso enorme, porque o Mavi a ajudou em diversos momentos. Ela foi abandonada por outros amores, passou por outras relações tóxicas, e o Mavi sabe disso. Ela agora está começando a perceber melhor as coisas, mas vai passar por um bocado ainda. Muitos acontecimentos ainda estão por vir, além do (quase) casamento. Estou muito feliz de estar nesse projeto. O texto do João é um texto muito primoroso, principalmente quando se trata de reviravoltas. Estou bem ansiosa.

Gabz

Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz) e convidados de casamento em "Mania de Você" Imagem: Fabio Rocha/Globo

Além do casamento cancelado, outros desdobramentos vão acontecer como revelações sobre o passado misterioso de Mércia. "Serão revelados vários segredos de Mércia que Mavi desconhecia. Além disso, ela se envolve em algumas aventuras, o que traz um lado gostoso de humor e leveza que me anima muito", diz Adriana Esteves.

Chay Suede também destaca o impacto do vídeo de Mércia na história. "Esse segredo vai gerar uma movimentação importante na trama, principalmente entre os personagens do núcleo central. Nem todos os personagens saberão a verdade no mesmo momento, o que dará espaço para chantagens", revela o ator, que também comenta a repercussão em torno de seu personagem.

A repercussão me deixa muito feliz, faço novelas com muito amor e muita dedicação e sei que não é sempre que temos a possibilidade de dar vida a um personagem como Mavi, cheio de profundidade e camadas. O público não se questiona sobre Mavi ser ou não um vilão, isso já fica claro nos primeiros capítulos, mas a humanidade, a fragilidade, a força, a vulnerabilidade e o humor do personagem convidam o público muitas vezes a enxergar a trama e os acontecimentos a partir do olhar dele. Isso gera empatia e alguma identificação com nossos próprios vilões íntimos.

Chay Suede

O ator ainda defende que não faltavam motivações para o personagem cometer o crime contra o próprio pai. "Dentro da mente perturbada do Mavi, o que não faltam são motivos plausíveis. Uma vez que ele sempre se sentiu preterido, nunca foi reconhecido como filho, viu sua mãe ser abusada diversas vezes por Molina e sua então namorada (Viola) estava prestes a ser violentada. Além das motivações impulsionadas por ambição e sede de poder e vingança".

Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) diante dos convidados em festa de casamento para "Mania de Você" Imagem: Fabio Rocha/Globo

Look do casamento

Para criar o look de Viola, a equipe da figurinista Labibe Simão buscou refletir a personalidade da personagem e sua ligação com a natureza . "Ela é empoderada e ama estar perto do mar, das ondas e do movimento que tudo isso traz. Nosso objetivo era que, ao olhar para o vestido, as pessoas percebessem que ele carrega um pouco de tudo que a personagem representa. Quando encontramos essa peça, foi amor à primeira vista. Ela tem tudo a ver com a Viola, com todos os elementos que buscávamos e feito pelas mãos das artesãs, o que enaltece a nossa cultura brasileira. Foi assim que chegamos ao trabalho primoroso da estilista mineira Andrea Almeida. Gabz experimentou e ficou perfeito, sem necessidade de ajustes", conta a figurinista.

Gravar com o vestido de noiva foi muito legal. Eu nunca tinha pensado em casar, assim com festa. Mas foi eu colocar o vestido, que eu falei: "Nossa, eu com certeza vou fazer um festão enorme" (risos). Eu amei o vestido. A Labibe fez um trabalho primoroso com Viola. Eu amo todas as roupas da personagem, são incríveis, é tudo maravilhoso.

Gabz

Viola (Gabz) em cena de "Mania de Você" Imagem: Manoella Mello/Globo

O arranjo de cabelo seguiu o mesmo processo criativo do vestido e foi concebido por Junia Machado. "Nos inspiramos nos fios das redes de pescadores e nas escamas de peixe para compor o look. Foi uma peça que se alinhou com tudo o que havíamos planejado", finaliza a figurinista.