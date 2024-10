Rei Charles encontra representantes da comunidade indígena em Sydney após ser cobrado por senadora

Por Kirsty Needham

SYDNEY (Reuters) - O rei Charles, do Reino Unido, foi abraçado por um ancião indígena após uma cerimônia de boas-vindas nesta terça-feira no local de nascimento do movimento de direitos civis dos aborígenes urbanos da Austrália, em Sydney, um dia depois de ter sido alvo de críticas de uma senadora indígena em Canberra.

Charles encontrou anciãos indígenas no Centro Nacional de Excelência Indígena no centro da cidade de Redfern, onde foi abraçado pelo ancião Michael Welsh, e uma mulher se apresentou como membro da Stolen Generation (Geração Roubada) -- uma referência às crianças aborígenes sistematicamente removidas de suas famílias décadas atrás. "Bem-vindo a este país", disse.

Um dia antes, Charles foi hostilizado na Casa do Parlamento em Canberra pela senadora independente e ativista indígena Lidia Thorpe, que gritou que não aceitava a soberania dele sobre a Austrália e exigiu um tratado para os povos indígenas.

A repercussão da explosão de Thorpe foi variada, com alguns chamando-a de corajosa e outros discordando de sua abordagem à reconciliação. Mas o fato colocou um novo foco na história colonial da Austrália e em seu relacionamento com os povos indígenas.

Um ativista indígena foi detido pela polícia na tarde desta terça-feira quando se recusou a obedecer a uma ordem para seguir em frente na Opera House de Sydney, aonde a monarca chegou no final do dia.

Em um comunicado, a polícia disse que ele estava agindo de forma "abusiva e ameaçadora".

Embora o clima em Redfern na terça-feira tenha sido respeitoso, algumas pessoas que vieram ver o rei expressaram simpatia pelas ações de Thorpe.

"Temos histórias para contar e acho que vocês testemunharam essa história ontem", disse o presidente do Conselho Local Metropolitano de Terras Aborígenes, Allan Murray.

Em uma entrevista de rádio com a Australian Broadcasting Corporation na terça-feira, Thorpe disse que "queria que o mundo conhecesse a situação difícil de nosso povo".

A ex-atleta olímpica Nova Peris, a primeira mulher indígena eleita para o Parlamento federal, escreveu em uma publicação nas redes sociais estar "profundamente decepcionada" com as ações de Thorpe, que "não refletem os modos ou a abordagem de reconciliação dos aborígenes australianos em geral".

As emoções em torno dos direitos indígenas e da história colonial da Austrália estão à flor da pele após um referendo nacional sobre a possibilidade de alterar a constituição da Austrália para reconhecer que os aborígenes foram rejeitados no ano passado.

Charles se referiu à "longa e, às vezes, difícil jornada da Austrália rumo à reconciliação" em um discurso na última segunda-feira, antes de ser insultado por Thorpe.

Mais tarde, o rei visitou um projeto de habitação social projetado com o apoio de sua instituição de caridade King's Trust Australia no subúrbio de Glebe. Ele visitou o local da construção com o primeiro-ministro Anthony Albanese, que cresceu em um conjunto habitacional público.