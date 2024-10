Quem vai matar Ariosto? Vilão terá final trágico em 'No Rancho Fundo'

Nos capítulos finais de "No Rancho Fundo" (Globo), um grande mistério rondará a trama: quem matou Ariosto (Eduardo Moscovis)?

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

Segundo informações do jornal O Globo, Ariosto será assassinado nos últimos capítulos. A intenção é criar no público a dúvida sobre quem é o responsável pelo crime.

Ainda segundo informações do jornal, a equipe recebeu cenas secretas. Sendo assim, a resolução do assassinato do vilão deve ser revelada apenas no último capítulo, que será exibido em 1º de novembro.

Na próxima sexta-feira (25), descobriremos um grande segredo de Ariosto. O amante de Deodora (Debora Bloch) é pai de Elias Crisóstomo (André Luiz Frambach) e escondeu essa paternidade de todos por muito tempo.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.