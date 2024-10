Quem matou Molina? 'Mania de Você' revela assassino e nome verdadeiro de Mércia

O capítulo desta segunda-feira, 21, foi recheado de revelações em Mania de Você. Além de mostrar o verdadeiro assassino de Molina (Rodrigo Lombardi), a novela também revelou que Mércia (Adriana Esteves), na verdade, usa uma identidade falsa. Seu verdadeiro nome é Sônia.

A mãe de Mavi (Chay Suede) foi quem descobriu quem matou Molina. A personagem foi a um mausoléu onde está o corpo do amante e, em um esconderijo, resgatou um pendrive contendo imagens do assassinato. Ela, ao chegar no hotel, resolveu assistir ao vídeo e descobriu que Mavi matou o pai.

Mércia, então, vai ao Convento das Carmelitas e reencontra uma das freiras - cujo nome de batismo é Mércia. A personagem, então, revela que seu verdadeiro nome é Sônia.

O assassinato de Molina teve grande impacto na trama de Mania de Você. Um dos protagonistas, Rudá (Nicolas Prattes) foi acusado de matar o empresário e teve que deixar o Brasil.

O que esperar dos próximos capítulos?

Fortes emoções vão tomar conta dos próximos episódios da novela. Mércia vai tentar chantagear Mavi para que ele não se case com Viola (Gabz). Ela vai ameaçar o filho com as imagens do assassinato de Molina.

Na cerimônia, um clipe dos noivos será interrompido pelo vídeo da morte do empresário. Antes do momento crucial, Mavi cortará a energia do local e, ao encontrar Mércia, ameaçará a mãe de morte. O vilão, ao se ver sem saída, vai comunicar a Viola que o casamento terá que ser cancelado.

Depois do ocorrido, Mavi começará uma perseguição de carro com Iberê (Jaffar Bambiarra) atrás da mãe. O personagem vai conseguir capturar Mércia e decidirá interná-la em uma clínica psiquiátrica. "Eu prefiro chamar de 'casa de repouso'. Porque aqui você vai repousar... Por muito tempo", dirá o vilão à mãe.

Mais tarde, em um capítulo que será exibido na próxima segunda, 28, Mavi será obrigado a tirar Mércia da clínica. O personagem ainda mandará que Iberê esvazie e incendeie o barco de Luma (Agatha Moreira). Iberê, porém, será preso em seguida. No mesmo dia, o vilão terá uma revelação: Nahum (Ângelo Antônio) contará que Mércia e Molina foram criados no mesmo orfanato.

Determinado a descobrir mais sobre o passado da mãe, Mavi irá até o abrigo das Carmelitas se passando por jornalista. Ao voltar o local fingindo ser um bombeiro para colocar câmeras de segurança, o personagem será aprisionado em uma sala por uma das freiras. Mércia será avisada e irá ao orfanato repreender o filho.

O vilão descobrirá a verdadeira identidade da mãe apenas no dia 1º de novembro. A própria personagem irá contar a Mavi que, na verdade, se chama Sônia, mas não revelará o motivo de esconder o nome.