Promotor argentino diz que corpo de Payne só será liberado após resultados de laboratório

BUENOS AIRES (Reuters) - Um promotor argentino disse nesta terça-feira que os laudos toxicológicos e de outros laboratórios sobre a morte do ex-vocalista do One Direction, Liam Payne, ainda não foram concluídos, com os resultados sendo necessários para liberar o corpo para sua família.

Payne, de 31 anos, que alcançou fama mundial com a boy band, morreu depois de cair da sacada de um quarto de hotel no terceiro andar na semana passada, provocando uma onda de homenagens de fãs em todo o mundo, do Reino Unido a Buenos Aires.

O promotor disse anteriormente que Payne morreu de múltiplos traumas e hemorragia interna devido à queda, e que a investigação inicial sugeria que a queda havia ocorrido após abuso de substâncias, embora isso precisasse ser confirmado por especialistas.

(Reportagem de Juan Bustamante)