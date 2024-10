Perlla relembra fim de casamento após prisão do ex: 'Ingratidão'

Perlla, 35, desabafou sobre seu casamento com Patrick Abrahão, 26, preso em outubro de 2022 na operação La Casa de Papel. O empresário ficou preso por 10 meses.

O que aconteceu

A cantora, que recentemente afirmou ter dado um tempo na relação, contou que agora que ele está em liberdade, não estão mais juntos. "Saindo com a mão vazia e reconstruindo uma nova história. Ouvi que já estava chegando aos 40 com conotação de velha, tenho saúde! Estou aqui de pé, com saúde e em paz. E no final é tudo 'ex da Perlla'. Ex e dou palco. Agora vai. Ah se vai!."

Perlla relembrou o período em que ajudou o, agora ex-marido, levando comida na prisão. "Tem determinadas coisas que a gente não pode cobrar. E uma dela é consideração e gratidão. De ninguém, independente. Não vou falar que é perda de tempo. Como uma auxiliadora, idônea, é mais do que obrigada. Como esposa, se não fizer, é mau-caratismo. E esse não é o meu coração. Sou uma pessoa que se estiver contigo, visto a camisa real. Mas vamos seguir. O que eu mais quero é voltar a fazer as coisas que amo, minha música e me esquecer das coisas que para trás ficam."

Quase um ano indo visitar, levando comidinha. Saía às cinco da manhã e entrava quase meio-dia para sair quatro horas da tarde. Toda quarta-feira andava um quilômetro. Fiquei andando por quase um ano, entrando e saindo a pé... Vim de comunidade, mas minha mãe nunca precisou pisar em um Bangu (prisão) como eu pisei. Pisei com muito carinho, como companheira e amiga. Fiz de coração Perlla

A cantora disse que está exausta depois de tudo e que vai reconstruir a vida. "Quem fica sente e muito, sofre. E como sofre. Mas estive a todo momento. Li que após prisão, não! Não mesmo? Seja justo. Estive antes, durante e depois. Literalmente na alegria e na tristeza! Consideração e carinho não se pede, mas a ingratidão é vista de longe. Tinha que ter escutado, mas sou sempre a que serve. Se pula fora no momento é mau-caráter, mas e quem permanece? Não tem honra, não! Tem honra gente que nem visitar foi, nem um quilo de sal dividiu. Estou exausta. Preciso de paz. Minha utilidade se encerrou no post. Vamos seguir com o que sempre fiz. Sou conhecida pela minha música e alegria e isso ninguém muda. Nada! Tenho que priorizar o que nunca largou minha mão"

Perlla ainda falou que usa um acessório para tapar os ouvidos desde a prisão do ex porque ainda escuta os gritos dos policiais. "Boto esse protetorzinho porque infelizmente a gente evita gritos. Escuto vozes o tempo inteiro. E não são vozes, São ritos bem familiares com relação aos sustos e contratempos."