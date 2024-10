Peões criticam jogo de Sacha em A Fazenda 16: 'Narrativa de coitadinho'

O jogo de Sacha voltou a ser alvo de críticas de peões na madrugada de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes de se recolherem para dormir, o grupo de Zé Love detonou o peão.

Fernando criticou. "Na final, ele vai estar lá chorando, no meio do gramado. Ah, todo muno me largou aqui."

Vanessa reforçou. "É essa narrativa que ele [Sacha] está construindo, de coitadinho, que a casa inteira tá contra ele. É isso que ele fala."

Fernanda também criticou. "Só se tá sendo cortado tudo que ele fala.'

Sidney contou achar o peão incoerente. "Mas ele tá lá brincando, rindo... Que coitado e abandonado é esse? Que rejeitado é esse?"

Vanessa se mostrou preocupada. "Pode ser que algumas pessoas estão comprando isso."

