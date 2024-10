'No Rancho Fundo': Após descobrir que não é amado, Marcelo Gouveia se vinga

No capítulo de terça-feira (22), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Deodora tenta convencer Jordão Nicácio a tirar a vida de Primo Cícero.

Artur afirma a Marcelo Gouveia que Quinota nunca o amou. Ariosto questiona Deodora sobre sua arma. Jordão Nicácio aponta o revólver para Primo Cícero, que não o vê. Zefa Leonel descobre uma mensagem secreta no bilhete de Fubá Mimoso.

Marcelo Gouveia revela a Artur que foi Ariosto o mandante de seu sequestro. A família Leonel decide confrontar Deodora, mas Zefa Leonel os impede. Jordão Nicácio implora para que Esperança fuja com ele.

Artur rompe relações com Ariosto. Jordão Nicácio aceita a proposta de Deodora, que lhe dá a arma de Ariosto com as digitais de Seu Tico Leonel. Jordão Nicácio atira contra Primo Cícero.