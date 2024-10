Netinho de Paula e Chrigor são a prova de que casar com fã pode dar certo

Do amor platônico ao casório: se você sonha em subir ao altar com seu ídolo um dia, nem tudo está perdido! Parece algo que só acontece nos filmes ou novelas, mas a verdade é que também pode acontecer na vida real.

Esse é o caso dos cantores Netinho de Paula e Chrigor, ambos casados com fãs.

"Paixão de adolescência"

Em conversa com Splash, a esposa de Netinho de Paula, Jaqueline Aranha, revelou que era apaixonada pelo Negritude Júnior na adolescência.

Aos 14 anos, foi no show pela primeira vez. "Eles foram fazer um show em Florianópolis, minha cidade, e fiquei implorando para o meu pai me levar. Eu lembro desse show como se fosse hoje. Eu amei. Cantei da primeira à última música e saí de lá ainda mais apaixonada pelo Negritude".

Os dois se conheceram de fato no show da virada de ano de 1999, durante o auge do grupo Negritude Junior. Jaqueline conta que era rainha de Carnaval na época, o que possibilitava estar no palco naquela ocasião. "Eu pedi para todo mundo da Prefeitura: 'Me leva, deixa eu participar, eu quero dançar, eu preciso conhecer o Negritude Júnior e o Netinho. Eu sou muito fã'".

"Ela era rainha de Carnaval em Florianópolis e chamava muito a atenção! Lembro que eu cantava na frente no palco, mas olhava para trás toda hora pra ficar de olho nela", revelou Netinho.

"Teve um momento que parou o som e o grupo todo foi para a parte de trás do palco. Era exatamente onde eu estava. Lembro como se fosse hoje, nossos olhares se cruzaram e foi ali que tudo começou", disse Jaqueline.

O casal trocou telefones. Depois de seis meses, Jaqueline veio para São Paulo e ficaram juntos por pouco tempo, mas não era o momento. Em 2010, eles se reencontraram e deram uma nova chance ao relacionamento.

Comecei a fazer umas loucuras, do tipo: toda sexta-feira pegava um voo, vinha para São Paulo e ficava até segunda-feira. Fiz isso por três anos e foi aí que eu falei: 'Vamos casar e ver o que vai acontecer'. Jaqueline Aranha

"Estamos há 14 anos juntos", comemora Netinho de Paula.

Jaqueline Aranha diz que Netinho de Paula era sua paixão da adolescência Imagem: Arquivo pessoal

"Casei com uma fã que tem mais registro meu do que eu"

Chrigor foi casado por 23 anos com a produtora musical Adriana. Em 2021, o ex-vocalista do Exaltasamba assumiu namoro com uma fã, Amanda Arantes.

Eu era casado, me separei e casei com uma mulher que era minha fã desde os 15 anos. Chrigor

Presença constante em shows do cantor, Amanda tem registros de vários encontros com ele nos bastidores. "Casei com uma fã que tem mais registro meu do que eu. Ela comprava câmeras diferentes pra me filmar, pra tirar foto e hoje é minha esposa".

Amanda tornou-se próxima do músico ao longo dos anos e começou a frequentar a casa de Chrigor. "Eu sempre a via mas não tinha proximidade, porque eu era casado. Com o passar do tempo, ela conheceu meus filhos e a minha família".

Chrigor disse que a relação entre os dois mudou em um momento difícil que ele viveu e Amanda foi o apoio necessário.

Eu decidi largar as drogas e ela era a pessoa que falava comigo de madrugada, na hora da abstinência. Era um apoio no momento que eu precisava. Resolvi casar com ela e estamos juntos até hoje. Chrigor