Morre Michael Newman, ator da série 'SOS Malibu'

Morreu no último domingo (20) o ator e salva-vidas norte-americano Michael Newman, aos 68 anos.

O que aconteceu

Ele era conhecido pelo papel homônimo na série "Baywatch", conhecida no Brasil como "SOS Malibu". Ele atuou em mais de 100 episódios da atração ao longo de uma década, entre 1989 e 2000.

O falecimento de Newman foi revelado nesta terça-feira (22) pelo cineasta Matt Selker, que publicou sobre o assunto nas redes sociais. "Eu perdi o meu herói. Como eu disse antes de ele deixar esse planeta: 'Vou vê-lo novamente, prometo'", escreveu ele no Instagram. Selker foi o diretor de "After Baywatch: Moment in the Sun", série documental sobre os bastidores do fenômeno televisivo.

O ator enfrentou uma longa batalha contra o mal de Parkinson, do qual foi diagnosticado em 2006. Ele costumava conciliar a carreira artística com a de bombeiro e salva-vidas - habilidades que o ajudaram a compor o personagem na série.