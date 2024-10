Maria Flor, filha de Virgínia, faz 2 anos e ganha homenagem fofa nas redes

Filha 'do meio' de Virgínia Fonseca, 25, e Zé Felipe, 26, a pequena Maria Flor completou dois anos nesta terça-feira (22).

O que aconteceu

O cantor sertanejo publicou em suas redes sociais uma bela homenagem à herdeira. "Hoje é o dia dela, da nossa florzinha, Maria Flor! Filha, que Deus te abençoe e te proteja sempre! Você é a flor mais linda do nosso jardim, e ver você crescer com toda essa simpatia, carisma e doçura enche meu coração de orgulho. Feliz aniversário, meu amor!", escreveu ele no Instagram, na legenda de um clipe com vários momentos ao lado da menina.

Virgínia tampouco deixou a data passar em branco e fez um post carinhoso sobre Flô-Flô - como a menina é carinhosamente chamada. "Há dois anos, Deus nos presenteou com nossa pequena Flor. Hoje estamos todos em clima de festa para comemorar a vida da nossa princesa. Peço a Deus muita saúde, amor, felicidade, paz... Que Ele, na sua infinita bondade, proteja-a de todos os males, toda inveja e tudo aquilo que trava o riso."

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha, 47, também fez menção nas redes ao aniversário da neta. "Hoje Flô-Flô completa dois aninhos, e meu coração se enche de alegria por poder ver de perto o seu crescimento! Você é a luz que ilumina os nossos dias, com o seu sorriso doce e o seu jeitinho encantador. Cada abraço seu me faz sentir o amor mais puro e verdadeiro", declarou.